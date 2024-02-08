سنن الصلوات الخمس.. ماذا قال النبي عن فضلها وعدد ركعاتها؟

سنن الصلوات الخمس هي واحدة من الأمور التي تهم العديد من المسلمين، وقد ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية حول هذا الأمر، وقد تناولت الدار الإجابة عن هذا السؤال في أحد الفيديوهات، الذي قامت بنشره عبر قناتها الرسمية على موقع «يوتيوب»، وفي هذا التقرير، تستعرض «الوطن» ما قالته الإفتاء المصرية عن السنن.

سنن الصلوات الخمس

أوضحت «الإفتاء»، أنّ سنن الصلوات الخمس من الأمور المستحبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى عدد ركعاتها، موضحًا صلى الله عليه وسلم، أنّ إجمالي سنن الصلوات الخمس في اليوم الواحد يصل إلى 12 ركعة.

وأوضحت أن سنن الصلوات الخمس تأتي على النحو التالي:

- ركعتان قبل صلاة الفجر

- 4 ركعات قبل صلاة الظهر

- ركعتان بعد صلاة الظهر

- ركعتان بعد صلاة المغرب

- ركعتان بعد صلاة العشاء

فضل سنن الصلوات الخمس

وأوضحت «الإفتاء» أنّ سنن الصلوات الخمس لها فضل كبير عن الله سبحانه وتعالى، وأن المواظبة عليها تؤدي إلى أن يبني الله سبحانه وتعالى لهذا العبد بيتا في الجنة.