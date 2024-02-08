«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تسيطر على البلاد اليوم.. ماذا حدث؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة ظاهرة جوية تسيطر على البلاد في الوقت الحالي، إذ يكون هناك شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد تحذر السائقين من القيادة

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها لقائدي المركبات بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة الآن على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتى تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

ولفتت هيئة الأرصاد إلى حالة الطقس اليوم الخميس، إذ يسود طقس دافىء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، ويكون شديد البرودة ليلا في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 08 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 10 درجات مئوية.