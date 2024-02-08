رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تتجاهل التحذيرات الدولية وتوسع عملياتها العسكرية في غزة

كتب:

شريف سليمان
09:54 ص | الخميس 08 فبراير 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «إسرائيل تتجاهل التحذيرات الدولية وتعلن توسيع عملياتها العسكرية جنوب غزة». 

وأوضح التقرير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن بشكل صريح ودون مواربة عزمه توسيع نطاق الحرب في قطاع غزة، متجاهلا وحكومته التحذيرات الدولية والأممية من مخاطر ما يخططون له في ذلك القطاع المكلوم، خصوصا بعدما أمروا مواطنيه بمغادرة 4 بلدات في الجنوب كانت إسرائيل أعلنت أنها مناطق آمنة.

وأشار التقرير إلى أن مخططات الاحتلال الإسرائيلي أثارت مخاوف دولية حتى أنها دفعت أمريكا الداعم الأبرز لإسرائيل للتعبير عن قلقها، ما تسعى إليه تل أبيب من خطوات ستؤدي لاشتعال نيران جديدة داخل القطاع.

وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب عن قلقه البالغ من توسيع إسرائيل لنطاق عملياتها العسكرية في قطاع غزة، متسائلا عن مصير أكثر من مليون فلسطيني دفعتهم الحرب للنزوح إلى الجنوب.

وتابع التقرير: «تصريحات نتنياهو وما خلفها من تقارير أممية كانت صدمة لدى الأمين العام للأمم المتحدة الذي أعرب عن صدمته بشأن عزم إسرائيل تكثيف عملياتها العسكرية المقبلة جنوب قطاع غزة».

اقرأ المزيد:

نبوءة عن زوال إسرائيل.. لماذا شكل نتنياهو أكبر حكومة في تاريخ الاحتلال؟

«تايم لاين».. استمرار الاحتجاجات ضد نتنياهو بسبب المحتجزين في غزة

محلل سياسي: أمريكا طلبت إخراج «بن غفير» من حكومة نتنياهو

محتجزون إسرائيليون مفرج عنهم يُطالبون حكومة نتنياهو بإتمام صفقة تبادل الأسرى

نتنياهو: دخول الحد الأدنى من المساعدات لغزة كان شرطا أساسيا لاستمرار الحرب

القاهرة الإخبارية: نتنياهو أبلغ بلينكن بعدم وقف إطلاق النار قبل القضاء على «حماس»
بقلم شريف سليمان