انطلاق قافلة دعوية في 10 مساجد بكفر الشيخ غدا

تطلق وزارة الأوقاف، قافلة دعوية غدًا، تشمل أداء خطبة الجمعة، وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، في 10 مساجد بمركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ، ضمن 10 قوافل دعوية تطلقها الوزارة على مستوى الجمهورية، تحت عنوان «جبر الخواطر وأثره في توثيق الروابط والعلاقات الاجتماعية».

انطلاق قافلة دعوية بـ10 مساجد غدا

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، لـ«الوطن»، أنّ القافلة الدعوية الكُبرى تنطلق بـ10 مساجد بمركز ومدينة سيدي سالم، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسماء مساجد القافلة الدعوية

وأوضح «بسيوني»، أنّ القافلة الدعوية تنطلق بمساجد «الكبير بقرية العيسوية، والاتحاد بقرية بالعيسوية، والتوحيد بقرية العيسوية، والكبير بقرية أبو زهرة، والجديد بقرية نايف عماد العبايدة، وعزت عامر بقرية تيدا، والصبايحة بقرية تيدا، والشرقي بقرية الصالحات، والكبير بقرية الربايعة، والبحري بقرية أحمد سليمان»، مشيرًا إلى أنّه سيُشارك في القافلة مع الدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر شعبان خطاب، مدير إدارة الإدارات بالمديرية، والشيخ محمد علي السيد عيسى، مدير عام إدارة أوقاف سيدي سالم شرق، وعدد من قيادات وأئمة وخطباء وزارة الأوقاف.