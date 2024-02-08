إعلان نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، التي بلغت 82.45%، نتج عنها تقديم رئيس المنطقة، التهنئة والتبريكات للطلاب الأوائل وجميع الناجحين في الامتحانات.

وبحسب التقرير الرسمي من الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، فإنّ نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، أُعلنت بعد أنّ تقدم لأداء الامتحانات، 4765 طالبًا وطالبة، حضر منهم 4665 طالبًا.

نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 بالإسكندرية

وأوضح التقرير أنّ نسبة نجاح الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 في محافظة الإسكندرية، تُحتسب من إجمالي الحاصلين على 50% فأكثر، وبلغت 82.45% بواقع 3846 طالبًا، وهو رقم أعلى بكثير من نسبة نجاح الشهادة الإعدادية الأزهرية لهذا العام التي بلغت 74%.

نسبة الرسوب في «الابتدائية الأزهرية» بالإسكندرية

وبلغ عدد الحاصلين على أقل من 50%، 819 طالبًا بنسبة 17.55%، وهم الذين لديهم فرصة في التعويض خلال الفصل الدراسي الثاني.

وأعرب رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية، عن خالص شكره وتقديره لجميع من ساهم في إنجاح هذه الامتحانات من لجان امتحانات ومراقبين ومصححين وإداريين ومتابعين، مؤكداً دورهم البارز في ضمان سير العملية الامتحانية بسلاسة وكفاءة عالية.