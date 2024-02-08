«الأرصاد»: ارتفاع قيم الحرارة خلال النهار 3 درجات عن المعدلات الطبيعية

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعات في قيم الحرارة خلال فترات النهار، وهي أعلى من المعدلات الطبيعية في مثل هذا التوقيت من العام، إذ ترتفع من درجتين إلى 3 درجات، وسيشهد اليوم ارتفاعًا آخر في قيم الحرارة عن أمس بمعدل درجة.

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ولمياء حمدين، أنّ من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 23 درجة خلال النهار، بفعل وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «عدم وجود أي سحب مؤثرة يساعد بشكل كبير على ارتفاع قيم الحرارة، كما أنّ أغلب مصادر الكتل الهوائية قادمة من مناطق صحراوية مرتفعة في قيم حرارتها، وبالتالي فإن الأجواء دافئة بشكل كبير خلال فترة النهار».