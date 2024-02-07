«الأرصاد»: أجواء دافئة نهارا في معظم المحافظات (فيديو)

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ هناك ارتفاعات في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو درجتين إلى 3 درجات، مشيرًة إلى أنَّ الأجواء دافئة بشكل كبير خلال فترة النهار في معظم المحافظات بسبب وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من المناطق الصحراوية

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًة «لا توجد أي سحب مؤثرة، كما أن مصادر الكتل الهوائية معظمها قادم من المناطق الصحراوية، وتكون مرتفعة في قيم درجات حرارتها، وفي فترات الليل يحدث العكس، الكتل الصحراوية الهوائية تكون باردة بشكل كبير خلال فترة الليل، والأجواء خلال فترات الليل المتأخر وفي الصباح الباكر شديدة البرودة وذلك في معظم المحافظات».

برودة أكبر في مناطق الظهير الصحراوي

وتابعت: «الأماكن التي لها ظهير صحراوي تكون فيها البرودة بشكل أكبر، الشبورة المائية هي الظاهرة الجوية المؤثرة، ومن الممكن أن نجد شبورة مائية كثيفة في بعض الأماكن، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون الشبورة المائية بشكل كثيف يكون الساعة 3 أو 4 فجرًا وتستمر حتى سطوع أشعة الشمس».