أماكن معارض أهلا رمضان في العريش.. «سلع مختلفة بأسعار مخفضة»

أعلن مجلس مدينة العريش، بدء الاستعدادات لإقامة معرض أهلًا رمضان بالمناطق المخصصة والمتفق عليها بشوارع وميادين المدينة، وجرى اختيار 4 مناطق حيوية لإقامة المعرض في 15 فبراير الجاري بوسط المدينة.

وأضاف مجلس المدينة في بيان اليوم، أنه سيتكفل بكل خدمات المعرض، من حيث إيصال الكهرباء والمياه، موضحًا أنّ المعرض تم اختياره في أماكن حيوية بوسط المدينة.

أماكن المعرض في العريش

وأعلنت الغرفة التجارية بمحافظة شمال سيناء، أنه جرى الاتفاق مع مجلس المدينة ومديرية التموين برعاية المحافظة، على تخصيص 4 أماكن للمعرض، وهي وسط المدينة أمام الحديقة العامة، وفي ميدان الرفاعي من الناحية الشرقية، وفي سوق حي الضاحية مقابل المسجد، ودوران شبرا بالمساعيد غرب المدينة

البيع بأسعار مخفضة

وأضافت الغرفة التجارية في بيان لها، أنّه جرى الانتهاء من أسماء التجار المشاركين، والشروط العامة المتفق عليها، التي من أهم بنودها، البيع بسعر المصنع، من اليوم الأول حتى اليوم الأخير، والعمل على بيع المنتجات الضرورية لمحدودي الدخل، سواء الملابس، والمواد الغذائية والخضروات، وأيضًا اللحوم والدواجن، والبقوليات بكامل أنواعها.

بدورها، أكدت مديرية التموين في بيان لها، أنها ستراقب عمليات البيع والشراء في معارض أهلا رمضان بشكل يومي، وأيضًا مراجعة تاريخ المنتجات الشرائية، وعمليات المراقبة للبيع بالأسعار المتفق عليها.