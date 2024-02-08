9 خطوات تنقذ حياتك من النوبة القلبية.. «اسعف نفسك فورا»

مرضى القلب معرضين بشكل كبير للموت المفاجئ؛ إذ أن النوبات القلبية تحدث دون سابق إنذار، ومع الأسف قد لا يكون المريض على دراية بالإسعافات الأولية في حال الإصابة بنوبة مفاجئة، ويتعامل بشكل خاطئ معها مما يعرضه لفقد حياته، ووفقًا لما ذكره دكتور سامح علام، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، نوضح إليكم أعراض النوبة القلبية وكيفية التعامل الصحيح معها وخطوات الإسعافات اللازمة لها.

ما هي النوبة القلبية ؟

يمكن التعبير عن النوبة القلبية بأنها اختناق في أوردة الدم الموصلة إلى القلب؛ إذ تنتج عن وقوف كتلة دموية أو دهنية في مجرى الوريد مما يمنع وصول الدم والأكسجين إلى القلب بنفس المقدار الطبيعي، وبالتالي يتوقف القلب إذا لم يتم إسعافه بالوقت المناسب.

أعراض النوبة القلبية

ضيق التنفس

عند قلة وصول الدم الحامل لجزيئات الأكسجين إلى عضلة القلب، ينعكس بشكل مباشر على وضعية التنفس، فيشعر المصاب بالتتفس السريع حتى وإن كان في وضع الاسترخاء.

آلام شديدة في منطقة الصدر

تنقبض المنطقة الصدرية في حين عدم وصول الأكسجين الكافي إلى الخلايا القلبية، وبالتالي يشعر المصاب بضغط مفاجئ بالصدروعدم الراحة.

الدوار والشعور بفقد الوعي

العامل الأولي في عمل كل الوظائف الحيوية في أعضاء الجسم هو الأكسجين، فالتالي نقصانه يؤدي إلى الخلل في تأدية الوظائف، وعلى هذا يكون المخ في حالة النوبة القلبية معرض للخل، حيث يفقد القدرة على إدارة كفائة الوعي بشكل جيد، مما يجلب الدوار وقد يتعرض المصاب لفقدان الوعي.

الإسعافات الأولية للنوبة القلبية

- محاولة الاتصال بالإسعاف.

-الجلوس وفرد الظهر.

- محاولة التنفس بطريقة طبيعية.

- مضغ قرص من الأسبرين.

- تجنب السعال.

- فك الملابس الضيقة.

- عدم الإقبال على بذل الجهد.

- تجنب التوتر.

- حافظ على الهدوء.

نصائح عامة لمرضى القلب

- الحصول على فترة جيدة من النوم على أن تتراوح بين 6 إلى 8 ساعات.

- ممارسة الرياضات الخفيفة بشكل يومي.

- تناول وجبات صحية غنية بالألياف مثل الخضراوات الورقية.

- البعد عن التدخين أو المناطق التي تحتوي على مدخنين.