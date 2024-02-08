غرفة سوهاج التجارية تشارك في ملتقي «شجع المنتج المصري» بالإسماعيلية

شاركت غرفة سوهاج التجارية برئاسة خالد أبو الوفا اليوم الخميس بملتقى شجع المنتج المصري بمحافظة الإسماعيلية بدعوة من رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية أكرم الشافعي، إذ انطلق اليوم بحضور ممثلي 5 محافظات و5 غرف تجارية.

وقال النائب خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج وعضو مجلس الشيوخ إن هذا الملتقى فرصة جيدة في الوقت الراهن لتشجيع المنتج المحلي المصري وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة والتي لها بدائل محلية وتغير ثقافة المستهلك نحو الميل للسلع المستوردة.

وأضاف أبو الوفا، في بيان له اليوم، أنَّه في ظل أزمة الدولار لابد من الاهتمام بالصناعة وتشجيع المنتج المحلي وتذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين لأن الصناعة هي أساس حل أزمة الدولار وتوفير العمله وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأوضح رئيس الغرفة التجارية أنه خلال الشهور الأخيرة تغيرت أولويات المستهلكين نحو دعم المنتج المحلي والاستغناء عن كثير من السلع المستوردة مما كان له تأثير إيجابي علي كثير من الصناعات.

وأكّد ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات المحلية والوصول بها إلي أقصي درجه من الجودة لتكون جاهزة للتصدير ومنافسة الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للتصدير خاصة السوق الافريقي الذي يعد سوق واعد للاستثمار .

وأشار إلى أنَّ الاهتمام بتشجيع المنتج المحلي سوف ينعكس بدورة علي زيادة العمالة المصرية والتوسع تدريجياً في المصانع المحلية، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية في أي بلد صناعية .

وأكّد أبو الوفا دعم الدولة للمستثمرين والاهتمام بملف تذليل العقبات أمام المستثمرين مثل قرار الرخصة الذهبية كما يتم انعقاد كثير من اللقاءات مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات ووزارة التجارة والصناعة لمعرفة أبرز المشاكل التي تواجه التصنيع المحلي.