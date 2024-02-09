«الصحة» تصدر دليلا إرشاديا كاملا لأعراض التهاب العظام والمفاصل

حددت وزارة الصحة والسكان، أعراض مهمة تظهر على المواطنين، في حال ظهورها يجب الانتباه لها، حيث تشير الى التهاب العظام والمفاصل، مشيرة إلى أنه في حال ظهورها يجب عدم تجاهلها، واستشارة الطبيب أولا، لاختيار العلاج المناسب للحالة، محذرة من الحصول على العلاج دون الرجوع الى الطبيب، أو اللجوء إلى الوصفات التي يجري تداولها بين المواطنين وبعضهم.

أعراض التهاب العظام والمفاصل

جاءت الأعراض التي حددتها وزارة الصحة والسكان في تقرير رسمي عممته على مديريات الشؤون الصحية على النحو التالي:

- الألم والتورم والتصلب

- صعوبة تحريك المفصل المصاب

أوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه نتيجة لانخفاض الحركة، غالبا ما تفقد العضلات قوتها، ويصبح الأشخاص أقل قدرةعلى أداء الأنشطة البدنية.

مضاعفات التهاب العظام والمفاصل

أضافت وزارة الصحة، أن هناك مضاعفات لالتهاب العظام والمفاصل، إذ أن في الحالات الشديدة، يصبح المفصل غير قابل للاستخدام، ويسبب ألما طويل الأجل، ويشعر بعض الناس بالألم حتى عند الراحة.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، يمكن أن تؤدي قلة النشاط البدني إلى حدوث حالات أخرى، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة وداء السكري.