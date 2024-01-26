لتقوية العظام.. أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين «د» احرص على تناولها باستمرار

ضعف العظام واحدة من المشاكل الصحية التي لا يٌمكن تجاهلها؛ تجنبًا للتورط في مشاكل وأمراض صحية أخطر، ولأن النظام الغذائي يٌسهم بدرجة كبيرة في تجنب هذه المشكلة أو التورط فيها، فيٌمكن الإشارة إلى بعض الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها لدعم صحة العظام.

أطعمة غنية بالكالسيوم وفيتامين «د»

أوضح الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النظام الغذائي يعد أحد أهم الطرق والوسائل التي تٌسهم في الوقاية من مشاكل العظام، من خلال مد الجسم بالكالسيوم، وهو العنصر المسؤول عن تقوية العظام ودعمها، إلى جانب العناصر الغذائية الأخرى، مثل الفسفور وفيتامين «د».

تأتي مٌنتجات الألبان في مٌقدمة الأطعمة التي يجب الحرص على تناولها للحفاظ على صحة العظام؛ إذ أنها تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم؛ لذا يجب الحرص على تناولها باستمرار، بل يجب أن تكون عادة يومية، لا سيما لدى أولئك الذين يُعانون من ضعف العظام: «الجبنة القريش هي الأقل احتواءً على الكالسيوم وسط منتجات الألبان، وأعلى حاجة هو اللبن، علشان كده لازم على الأقل اللي عنده مشكلة في العظام يشرب كوب لبن كُل يوم».

تقوية صحة العظام

كما تحتوي منتجات الألبان على نسبة عالية من فيتامين «د»، الذي يلعب دورًا كبيرًا في زيادة امتصاص الكالسيوم من الطعام، وبالتالي تعزيز صحة العظام وتقويتها، ويُمكن الحصول على نسبة عالية من فيتامين «د» عن طريق التعرُّض لأشعة الشمس؛ إذ إن الجسم يُكوِّن هذا الفيتامين بمُعدلات جيدة من خلال الأشعة فوق البنفسجية.

من الأطعمة الأخرى التي تحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم، ويجب الحرص على تناولها لتقوية صحة العظام هي السمسم، سواء مطحونًا أو حُبوب، والخضروات الورقية، مثل الجرير والفلفل والسبانخ والبقدونس.

المشمش المجفف واللوز

وبحسب ما قاله الدكتور شادي عبدالعال، خبير التغذية العلاجية لـ«الوطن»، من الأطعمة الأخرى التي يجب تناولها لتقوية صحة العظام هي «الزبيب والتمر والبرقوق المجفف والتين المجفف والمشمش المجفف واللوز»؛ لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين «د»، ومجموعة من العناصر الأخُرى المهمة التي يحتاج لها الجسم.