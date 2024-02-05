عشان تعمل حسابك.. قطع المياه في عدد من المناطق بالمحافظات اليوم وغدا

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق الشركات التابعة لها بمحافظات بني سويف والمنوفية وضعفها بالشرقية للقيام بأعمال الصيانة.

المناطق المتأثرة بقطع المياه في بني سويف

كما أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في بني سويف، انقطاع المياه عن مناطق «منشأة طاهر وتوابعها بمركز إهناسيا»، اعتبارا من الثلاثاء في الـ8 صباحا وحتى الـ9 مساءً، ولمدة 13 ساعة، لافتا إلى أنّ سبب الانقطاع القيام بأعمال التطهير بالخزان الأرضي بمحطة مياه منشأة طاهر في مركز إهناسيا.

وتواصل الشركة قطع المياه عن قرية غياضة الشرقية وتوابعها اليوم حتى الـ12 ليلاً، للقيام بأعمال تطهير بمحطة مياه غياضة الشرقية مركز ببا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الساعات المذكورة، لافتا إلى أنّها ستقوم بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع تأكيد الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن (125) أو رقم الواتس 01211175827 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

الاماكن المتأثرة بقطع المياه في المنوفية

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية قطع المياه حتى الساعة 2 مساء، لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات في جميع الأماكن التالية:

- مركز شبين الكوم: مدينة شبين الكوم - كفر المصيلحة - ميت خاقان - طنبدي - كفر طنبدي - شنوان.

- مركز تلا: طوخ دلكة - ميت أبو الكوم.

- مركز الشهداء: زاوية الناعورة - عشما.

- مركز بركة السبع: كفر هلال.

- مركز منوف: زاوية رزين.

- مركز الباجور: سبك - كفر محمود - بي العرب.

- مركز أشمون: طليا - شطانوف - ابو شعرة - شما - جريس.

- مركز قويسنا: قويسنا البلد - شبرا بخوم.

سبب ضعف المياه بالشرقية

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية ضعف المياه عن مدينة فاقوس حتي الساعة 3 عصراليوم، لافتا إلى أنّ سبب الضعف نظرًا لإيقاف محطة مياه أبوشلبي «المرحلة الأولى» بمركز فاقوس وذلك لوجود أعمال ربط خطوط جديدة أمام عزبة الكيلانية.