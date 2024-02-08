من هو الصحفي العلمي المصري محمد يحيى؟.. قُدمت زمالة باسمه قيمتها 40 ألف دولار

في لفتة إنسانية جميلة وتقديرًا لجهود الصحفي العلمي المصري الراحل محمد يحيى في مجال الصحافة العلمية، أطلق منتدى «باميلا هوارد لتغطية الأزمات العالمية» التابع للمركز الدولي للصحفيين، زمالة على اسمه، تهدف إلى تطوير الصحافة العلمية في الشرق الأوسط وإفريقيا، ويبلغ راتب الزمالة خلال فترتها والتي تمتد لنحو 4 أشهر 40 ألف دولار أمريكي.. فمن هو الصحفي المصري الراحل محمد يحيى الذي أُنشأت الزمالة تكريمًا له؟

من هو الصحفي العلمي المصري محمد يحيى؟

بينما يلقى الصحفي المصري الراحل محمد يحيى إشادة واسعة من الصحفيين على مستوى العالم، لا سيما المتخصصين في مجال الصحافة العلمية، يمكن استعراض بعض المعلومات عنه، وفقًا لِما ورد على الموقع الإلكتروني لجريدة «مسلمي ويسكونسن»، وهي:

- يُسمى محمد يحيى، مصري من مواليد 1982.

- التحق بكلية الصيدلة، وتخرج فيها عام 2004، إلا أنه انتقل بعدها إلى مجال الصحافة العلمية، بهدف توصيل العلوم إلى أكبر عدد من القراء.

- عمل صحفيًا متخصصًا في مجال الصحافة العلمية.

- عمل كمحرر أول في الأخبار الكيميائية والهندسية «C&EN» التي تنشرها ACS.

- شغل منصب رئيس تحرير إقليمي لموقع SciDev.Net العلمي في الشرق الأوسط.

- شارك بالكتابة للعديد من المطبوعات العلمية.

- عمل في Nature Middle East، وهي بوابة إلكترونية تركز على العلوم والأخبار المتعلقة بالعلوم من العالم العربي.

- شغل منصب رئيس التحرير التنفيذي لمجلة نيتشر الأمريكية النسخة الصادرة باللغة العربية.

رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين العلميين

- شغل منصب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين العلميين (WFSJ) خلال الفترة من 2017 إلى 2019.

- كان دائم التنقل بين عدة دول في المنطقة لتقديم ورشات عمل للصحفيين والباحثين عن التواصل في المجال العلمي.

- توفيَّ في 11 أغسطس العام الماضي 2023، عن عمر ناهز الـ41 عامًا، وكان وقتها في طريقه إلى سان فرانسيسكو الأمريكية لحضور المؤتمر الصيفي للجمعية الأمريكية للكيمياء، التي ترأس تحرير مجلتها «C&EN».

- نعته مواقع نيتشر العلمية الدولية، عقب وفاته العام الماضي.

مواقع نيتشر العلمية الدولية تنعي محمد يحيى

ونعت مواقع نيتشر العلمية الدولية الصحفي العلمي محمد يحيى عقب وفاته العام الماضي، من خلال منشور لها عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، جاء فيه: «فارق الحياة محمد يحيى، مدير التحرير السابق لمواقع نيتشر الإقليمية، أمس، الجمعة 11 أغسطس، بعمر 41 سنة.. ستبقى ذكرى محمد يحيى حية في أروقة مكتب نيتشر الشرق الأوسط بالقاهرة، حيث قضى ما يقارب العقد ونصف يصغي باهتمام لزملائه، ويبادر لتقديم الدعم للجميع، ويبحث عن الأفكار الخلاقة لإطلاقها».