بشرى سارة من شعبة الخضروات للمواطنين قبل شهر رمضان

كشفت شعبة الخضروات في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن توقعاتها لأسعار الخضروات والفاكهة في رمضان، حيث أكدت الشعبة توافر الخضر والفاكهة بأسعار أقل مما هي عليه حاليا، بالتزامن مع دخول الشهر الكريم، وفق ما أكده حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة.

مخزون كبير من الخضراوات والفواكه

وأكد النجيب لـ«الوطن»، أنّه مع حلول شهر رمضان سيكون لدينا مخزونا كبيرا من الخضراوات والفواكه، حيث يشهد شهر رمضان دخول موسم البطيخ والخوخ وكثير من المنتجات.

اغلب الخضراوات في متناول الجميع

وتابع نائب رئيس الشعبة، أنّ أسعار الخضراوات والفواكه استقرت منذ بداية فبراير الجاري مقارنة بشهر يناير السابق، متوقعا مزيد من التراجع خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد تحسن درجات الحرارة وقرب انتهاء فصل الشتاء.

دخول العروات الجديدة

وعن أسعار البصل، قال النجيب إنّ الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع في أسعار البصل، مع دخول العروات الجديدة المقرر حصادها مع نهاية الشهر الجاري، موضحا أنّ سعره حاليا في حدود 15 جنيها، بينما تراوحت الطماطم بين 9 حتى 10 جنيهات، والبطاطس بين 10 حتى 14 جنيها.