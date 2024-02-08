تحذير لهذه الفئات.. نصائح مهمة للحماية من عواصف أمشير «أبو الزعابيب»

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء شهر «أمشير» الذي من المعروف أنه أعنف الشهور القبطية، حيث يطلق عليه الكثيرون عليه «أبو الزعابيب» لكثرة العواصف الترابية، فهو يسبب قلقا للعديد من مرضى الحساسية والجيوب الأنفية ما يجعلهم يبحثون عن نصائح لتجنب الإصابة بأي مخاطر خلال هذا الشهر.

وفي هذا الشأن، قال الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن السيطرة على أمراض الحساسية خلال العواصف الترابية ليس أمرا صعبا، لذلك يجب على الأشخاص تجنب الأتربة قدر المستطاع، وأيضا يُفضل عدم مغادرة المنزل خلال هبوب الرياح العاتية، بالإضافة إلى العواصف المثيرة للرمال والأتربة.

نصائح لتجنب العواصف الترابية

وجاءت من ضمن النصائح التي قدمها «بدران» لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية خلال العواصف الترابية تغيير الملابس المستخدمة خارج المنزل وغسلها عند العودة، بالإضافة إلى الاستحمام بمجرد العودة للمنزل وأيضا غسل الوجه واليدين والأنف فور الوصول للعمل أو مقر الدراسة عدة مرات خلال اليوم وتجنب نشر الملابس المغسولة خارج المنزل؛ لأنها تجمع الأتربة، ومن الضروري الالتزام بعلاج الحساسية الموصوف به من الطبيب المعالج وعدم استخدام العدسات اللاصقة خلال العاصفة الترابية.

حالة الطقس

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أنَّه من المتوقع استمرار استقرار الأحوال الجوية على مدار يومي الأحد والاثنين، حيث خلال هذه الفترة تكون هناك شبورة مائية على عدة مناطق منها جنوب سيناء وشمال الصعيد وأيضا السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.