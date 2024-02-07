متى يبدأ شهر أمشير؟.. «زعابيب ورياح» بعد نهاية «برد طوبة»

يبدأ شهر أمشير 2024 سادس الشهور السنة القبطية يوم الجمعة المقبل، بحسب التقويم الكنسي، إذ تنتشر فيه الزعابيب والرياح لكثرة نشاط الرياح، ومع ذلك ينتظره الكثيرين للتخلص من برودة طوبة.

ويُعرف بـ«أمشير أبو الزعابيب الكتير لشدة الزوابع فيه والهواء وشدتها، فيقال عنه «شيطان الزوابع»، وكان المصريون القدماء يسمونه بـ«شهر النار أو الحرارة الكبيرة» لأن الطقس يكون فيه دافئا فو يعتبر نهاية فصل الشتاء، وفق ما ذكره الباحث أشرف أيوب الباحث في التراث الشعبي.

أمثال من التراث الشعبي عن شهر أمشير

وقال الباحث في التراث الشعبي لـ«الوطن» إنَّ شهور السنة القبطية ترتبط بالفلكلور الشعبي لدى المصريين، مشيرًا إلى أنَّ هناك العديد من الأمثال الشعبية المرتبطة بشهر أمشير منها: «أمشير يخلي العجوزة تقيد الحصير، أمشير أبو الزعابيب الكتير فيه النهار يزيد ضل حصير، أمشير أبو الزعابيب يعبي القمح من السفير، أمشير يقول للزرع سير سير القصير يحصِّل الطويل، برد أمشير يخلي العضم علي الكوم كسير، وزي روايح أمشير كل ساعة في حال وروايح تعني رياح».

تقلبات جوية في طقس أمشير

وحسب ما ذكره الباحث، فإنّ شهر أمشير تكثر فيه التقلبات الجوية، إذ تكون العشرة أيام الأولى منه دافئة، ويعود البرد في العشرة الثانية، أما في العشرة الأخيرة يعود الدفء مرة أخرى لكن تنشط الرياح والأتربة لذلك يقال عنه «أمشير يقول لبرمهات 10 منى خد و10 منك هات، يعني الدفء ثم البرد».