«أبو العواصف».. نصائح لتفادي تقلبات الطقس في زعابيب أمشير

من المعروف أن أمشير هو شهر الرياح والتقلبات الجوية، وما يجعل البعض يتساءل عن طرق للتعامل خلاله، لأنه من أكثر الشهور التي تؤثر على صحة الأشخاص بسبب الأتربة بشكل كبير، وتنتشر خلاله نزلات البرد بسبب الملوثات المنتشره في الجو المواد المسببة للحساسية التي تعد من أكثر الأسباب في آلام الجيوب الأنفية، وفقًا للدكتورة نهلة عبدالوهاب رئيس قسم المناعة والحساسية بجامعة القاهرة.

نصائح لتفادي تقلبات الطقس في زعابيب أمشير

«أبو العواصف» كما لقبه القدماء.. يأتي كل عام محملا بالأتربة والعواصف، ويكون هذا الجزء من العام هو الأصعب وحتى يتم التغلب على تقلبات الطقس في شهر أمشير، يجب على الأشخاص أخذ الاحتياطات اللأزمة، مثل ارتداء ملابس دافئة لمقاومة للرياح وقبعة وقفازات لتجنب البرد، وتدفئة أطراف الجسم والأنف والأذنين وأصابع القدمين واليدين من الحرارة، حتي لا يصاب الشخص بنزلات البرد، بالإضافة للحفاظ على النشاط طوال الوقت من خلال المشي أو الجري لتوليد حرارة الجسم.

نصائح للمصابين بالجيوب الأنفية

إذ تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب إنه يجب على الأشخاص أخذ الإحتياطات خلال شهر أمشير، وخاصةً الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية والاحتقان الذي يزداد خلال تقلب الطقس والأتربة والهواء البارد والساخن، لذا يجب الحرص على استخدام البخاخ واستنشاق البخار، ووضع منشفة دافئة على الرأس للتخفيف آلام الجيوب الأنفية، والحرص على ارتداء الكمامة بشكل مستمر لحجب الأتربة.

ويمكن للجمع حماية أنفسهم أثناء العاصفة الترابية التي تستمر خلال شهر أمشير، من خلال غلق الأبواب والشبابيك، وتنظيف المنزل بشكل مستمر لمنع استنشاق الأتربة الموجودة بسبب الرياح الموجودة في الجو، مع الحرص على تغطية الأنف والفم، من خلال ارتداء «ماسك»، وحال القيادة يجب تهدئة السرعة عن المعتادة ومراقبة التغيرات في الرؤية، مع تجنب القيادة عند الرياح إلا في حالات الضرورة القصوى.