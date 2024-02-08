باحث سياسي: جميع الأموال والمخزون الاستراتيجي للعراق تحت السيطرة الأمريكية

قال وسام القصير، الباحث في الشؤون السياسية، إن التجاوزت التي تقوم بها الولايات المتحدة في العراق بقصف منطقة القائم منذ ثلاثة أيام، ويوم أمس بقصف مناطق سكنية ببغداد كان يمر بجوارها سيارة أحد قادة حزب الله العراقي، أبو باقر الساعدي، مما أدى إلى مقتله، هو بمثابة اختراق للاتفاقية الاستراتيجية التي كانت بين العراق والولايات المتحدة، وكان بموجبها وجود قوات التحالف الدولي في العراق للقضاء على الإرهاب وليس أكثر من ذلك.

قصف القواعد الأمريكية

وأضاف «القصير» خلال مكالمة هاتفية لـ«منتصف النهار» المذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الحكومة العراقية لجأت مع الولايات المتحدة لمرحلة من التفاوض الجديد قبل أسبوعين، لتهدئة الوضع، مشيرًا إلى أن فصائل حزب الله العراقي كانت أول القوى المستجيبة لإيقاف القصف على القواعد الأمريكية، ولكن ما حدث أول أمس هو انتهاك للقوانين الدولية، وهدم ما تبقى من مصداقية لدى الحكومة العراقية.

مهمة الولايات انتهت في العراق

وتابع: «رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع، يريد أن يفاوض على خروج القوات الأمريكية من العراق، وأن مهمة الولايات والتحالف الدولي انتهت ولم يعد بحاجة إليها، ولكن إذا بادرت الولايات فرض عقوبات اقتصادية على البنك المركزي العراقي، فهذه ستكون كارثة، لأن جميع الأموال والمخزون الاستراتيجي العراقي تحت السيطرة الأمريكية، وهذا ما يجعل الحكومة العراقية تلجأ للحلول السلمية دائما».