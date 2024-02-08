متحدث «الوزراء»: ناقشنا الحزمة الاجتماعية اليوم.. وتطبق بداية من مارس

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات والحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيجري تطبيقها بداية من مارس المقبل، منوهًا بأن اليوم، ناقش مجلس الوزراء وضع حزمة الحماية الاجتماعية موضع التنفيذ، خلال الفترة المقبلة.

مجلس الوزراء ناقش كل بنود الحزمة الاجتماعية

أوضح «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن مجلس الوزراء ناقش كل البنود والمقررات التي جاءت في الحزمة الاجتماعية، التي وجه بها الرئيس السيسي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يجري تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل، كالتالي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

- حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيه لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- 15% زيادة لمعاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش.. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالدولة، القطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.