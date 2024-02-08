«الأرصاد» تحذر من عودة التقلبات الجوية وتنصح بعدم تخفيف الملابس

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة تشهده الفترة الحالة على مختلف الأنحاء، مقارنة بالأحوال الجوية التي شهدتها في الأيام الماضية، ما جعل الكثير يطرح سؤالا: «هل سيكون هناك تقلبات جوية تانية الفترة المقبلة» والتي نوضحها في السطور التالية.

وحول هذا السؤال، أجاب الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالتأكيد ستشهد البلاد تقلبات جوية خلال الفترة المقبلة حتى نهاية فصل الشتاء وبالتحديد في منتصف الأسبوع المقبل، إذ أنه من المتوقع أن تتعرض البلاد لمنخفض جوي يتسبب في انخفاض درجات الحرارة عن معدلها الطبيعي ويصاحبها سقوط أمطار مع اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

عودة التقلبات الجوية

وأشار «القياتي» إلى أنه من المعروف أن ذروة فصل الشتاء تكون خلال شهري يناير وفبراير، لذلك من المتوقع أن يكون هناك ظواهر جوية أخرى حتى نهاية فصل الشتاء الذي يكون في 20 مارس قد تكون أشد من موجة البرد التي شهدتها البلاد الأيام الماضية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن حالة الطقس غدا، إذ تكون هناك شبورة مائية كثيفة صباحا، قد تصل إلى حد الضباب، وذلك على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية في بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وبحسب هيئة الأرصاد من المتوقع أن يسود طقس يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وأيضا دافئ على جنوب سيناء وكذلك جنوب البلاد، ويكون شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب البلاد.