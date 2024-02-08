إطلاق برنامج للعلاج الرياضي الطبي لأول مرة في مصر

كشفت البروفيسور أماندا برودريك، رئيس جامعة إيست لندن، تفاصيل إطلاق برنامج العلاج الرياضي الطبي لأول مرة في مصر، حيث تستضيفه الجامعة الأوربية في العاصمة الإدارية فرع جامعة إيست لندن في مصر، مشيرة إلى أن برنامج الطب الرياضي تتميز به جامعة إيست لندن، حيث يتم تصنيف قسم الرياضة بجامعة إيست لندن باستمرار بين أفضل ثلاث جامعات للرياضة في لندن.

البرنامج سيكون بمثابة باب للجامعة للدخول في مجال العلاج الرياضي في مصر وإفريقيا

وأشارت رئيس جامعة إيست لندن، في مؤتمر صحفي بالجامعات الأوروبية في مصر، إلى أن البرنامج سيكون بمثابة باب للجامعة للدخول في مجال العلاج الرياضي في مصر وإفريقيا، مؤكدة أن الجامعة تعد من أفضل جامعات إنجلترا في المجالات الرياضية.

وأكدت البروفيسور أماندا برودريك، أن البرنامج سيكون فرصة لدعم الشباب في مصر الراغبين في الدخول لمجال العلاج الرياضي، مشيرة إلى أنه سيكون هناك منح لطلاب الثانوية العامة المتميزين في هذا المجال، حيث سيتم رعاية هؤلاء الطلاب وتدريبهم ودعهم على أفضل الإمكانيات حتى يكون بمصر مركز موزاي للمراكز الطبية العلاجية في مجال الرياضة بإنجلترا.

وأوضحت برودريك، أنه سيكون هناك تعاونا مع وزارة الشباب والرياضة في مصر على رعاية الطلاب في مصر، مؤكدة أن أولويات الجامعة تتمثل في ضبط احتياجات سوق العمل وعلاقة الجامعات لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال الابتكار والإبداع والمعرفة، موضحة أن التعاون مع الدولة المصرية ليس بجديد بالنسبة لجامعة ايست لندن وتم استضافة الجامعة منذ 10 سنوات من خلال التعاون مع جامعة عين شمس.

التجربة أثبتت نجاح مصر في ربط الطلاب بسوق العمل

وأكدت، أن التجربة أثبتت نجاح مصر في ربط الطلاب بسوق العمل وبالتالي التوسع يستحق ومضمون في النجاح، مشيرةً إلى أن استضافة فرع الجامعة بمقر الجامعات الأوروبية في مصر يأتي انطلاقًا من الرؤية لربط الطلاب والعلم بسوق العمل، والتواجد في العاصمة الإدارية كمكان متميز لما تضمه من المدينة الطبية والمدينة الرياضية وبالتالي البنية الأساسية والمحيطة بالجامعة التي تخدم العملية التعليمية، ويساعد على تطبيق الفكرة مؤكدا أن الجامعة لديها مركزا لدعم ريادة الأعمال و«نرى أن حاضنات الأعمال بيئة مواتية لتحقيق الرؤية داخل إنجلترا وتطبيقه وفقا لخطة التعليم العابر للحدود داخل مصر».