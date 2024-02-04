بنك البركة ينضم لمبادرة «المركزي» لدعم الشركات الناشئة في الشرقية

أعلن بنك البركة انضمامه لمبادرة «رواد النيل»، التي أطلقها البنك المركزي المصري عام 2019 بالتعاون مع القطاع المصرفي وجهات محلية ودولية؛ لتوفير الدعم الفني وغير المالي لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال افتتاح مركز لخدمات تطوير الأعمال بفرع البنك بمدينة الزقازيق في محافظة الشرقية.

ويستهدف المركز الجديد توفير الخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح بذلك بنك البركة أول بنك إسلامي ينضم للمبادرة، هذا وقد حضر الافتتاح عدد من ممثلي البنك المركزي المصري وعلى رأسهم محمد فايز نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي، والدكتور أحمد حسني رئيس مراكز تطوير الأعمال بمبادرة «رواد النيل»، ومن بنك البركة أحمد سليمان رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونهى نصير رئيس منتجات وتطوير أعمال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة

من جانبه، قال محمد فايز نائب مدير عام قطاع التطوير المصرفي بالبنك المركزي المصري، إن مبادرة رواد النيل تعد من أهم المبادرات التي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي لتوفير الخدمات غير المالية لرواد الأعمال والشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية لمساندة أصحاب الأفكار المبتكرة وتنمية المشروعات الناشئة عن طريق توفير بنية تحتية متكاملة لهم، مؤكدًا أن البنك المركزي يستهدف زيادة قاعدة البنوك المشاركة في المبادرة لخلق الثقافة والحافز داخل القطاع المصرفي وتهيئة البنية التحتية والآليات اللازمة به لتوفير الخدمات الاستشارية من دعم وإرشاد لرواد الأعمال ورفع كفاءة المشروعات الصغيرة».