10 معلومات عن مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط.. يربط شرق المتوسط بأوروبا

زارت السفيرة الأمريكية هيرو مصطفى جارج، مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي، والذي يعتبر من أبرز المساهمين في تصدير الغاز المصري للسوق الأوروبي، كما يساهم في تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة.

وتستعرض الوطن في السطور التالية أبرز المعلومات عن مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي.

1- تأسس المصنع عام 2000، وبدأ العمل به في سبتمبر 2003، واستخرجت أول شحنة منه في 20 يناير 2005.

2- توقف المصنع عن العمل لمدة 8 سنوات ليعاود العمل مرة أخرى ويبدأ التصدير لأوروبا.

3- منذ عام 2021 يتم إدارة المصنع من قبل الشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) وشركة إيني الإيطالية.

4- مصر الدولة الوحيدة في دول شرق المتوسط التي تمتلك محطات إسالة للغاز.

5- في فبراير 2023 تم الإعلان عن إنتاج وتصدير الشحنة رقم 500 من الغاز الطبيعي المسال، منذ بدء عمله في عام 2005.

6- 60% من إجمالي شحنات الغاز التي تم تصديرها من مصنع دمياط توجهت إلى أوروبا.

7- يساهم المصنع في تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقه البحر المتوسط.

8- مصنع الإسالة بدمياط يقع شمال غرب ميناء دمياط على البحر المتوسط وبالقرب من قناة السويس.

9- يعتبر الطريق الوحيد أمام دول غاز شرق المتوسط لتصدير إنتاجها من الغاز.

10- يعمل على ربط شرق المتوسط بدول أوروبا.