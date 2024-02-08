«الحياة» تحتفل بـ«الإسراء والمعراج» بعرض فعاليات حفل فرقة الإنشاد الديني

تحتفل شبكة تليفزيون الحياة، بليلة الإسراء والمعراج، من خلال نقل فعاليات حفل فرقة الإنشاد الديني بعنوان «النقشبندي في ليلة الإسراء والمعراج»، تحت قيادة المايسترو عمر فرحات، وإعداد وتحفيظ الفنان مصطفى النجدي، في تمام الساعة الثامنة مساء، على مسرح الجمهورية، وذلك احتفالاً بذكرى الإسراء والمعراج.

ويشارك في الحفل عدد من فناني فرقة الإنشاد الديني من بينهم أحمد العمري، طه حسين، بلال مختار، حاتم زايد، إبراهيم فاروق، فارس عبدالعال، أحمد حسن، حسام صالح.

مجموعة من الأناشيد والابتهالات والأعمال الدينية

ويتضمَّن البرنامج مجموعة من الأناشيد والابتهالات والأعمال الدينية منها ليالي رسول الله- روح الوجود- يا منى عيني لـ أحمد عبدالله، النبي عربي لـ سيد إسماعيل، أم البشاير- ابتهالات- قمرٌ من التراث الصوفي، مدح الرسول لـ زكريا أحمد، ليلة الإسراء لـ أحمد أبوالحسن، خد بإيدي لـ عبدالمنعم البارودى، يا سيد السادات- يا غفار للشيخ محمد عبد الله، كن مع الله لـ محمد رشاد، في حب الله لـ عبدالعظيم عبدالحق، نبينا هادينا- ختام الأنبياء لـ جمال سلامة، والله مالي غير محمد لـ طارق فؤاد، أسماء الله الحسني لسيد مكاوي وألف ألف صلاة- دعوني لقائد الحفلين علاء عبدالسلام.

معلومات عن فرقة الإنشاد الديني

الجدير بالذكر أن فرقة الإنشاد الدينى قد تأسست على يد الموسيقار الراحل عبدالحليم نويرة في عام 1972 وبدأت أولى حفلاتها بقيادته عام 1973، بهدف الحفاظ على التراث الغنائى الدينى، وتخصصت في تقديم الأعمال والألحان الدينية وتدريب وتبنى الأصوات الشابة الواعدة على الأناشيد والابتهالات الدينية، حيث شاركت في إحياء جميع المناسبات الدينية على مدار العام على مسارح دار الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.