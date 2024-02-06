شروط دخول دار الأوبرا المصرية.. اعرف خطوات حجز تذاكر الحفلات

تعد دار الأوبرا المصرية من الأماكن الرائدة في إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في الشرق الأوسط، إذ تعد منارة للموسيقيين العرب لإقامة الحفلات الخاصة بهم، ما يجعل كبار المطربين يسعون دائما إلى إقامة حفلاتهم بها، لكونها من أكبر وأهم المسارح الموسيقية، وهناك العديد من محبي حضور الحفلات يحرصون دائما على متابعة برامج دار الأوبرا المصرية، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة شروط دخول دار الأوبرا المصرية، حتى لا يتم حرمانهم من حضور الحفل عند التوجه إليها.

وأعلنت دار الأوبرا المصرية شروط عدة يجب مراعاتها لراغبي حضور الحفلات بها، ونوضح من خلال هذا التقرير شروط دخول دار الأوبرا المصرية، فضلًا عن مواعيد العمل الخاصة بها، وكيفية حجز حفلات معهد الموسيقى العربية، وفق الموقع الرسمي الخاص بدار الأوبرا المصرية، كالتالي:

شروط دخول دار الأوبرا المصرية

وهناك عدة شروط يتوجب على الراغبين في حضور الحفلات الموسيقية والغنائية مراعاتها عند التوجه لدار الأوبرا المصرية، والتي تتمثل في الآتي:

- فتح الأبواب قبل ميعاد الحفل بساعة واحدة فقط.

- يجب على المتجهين لدار الأوبرا المصرية ارتداء ارتداء الكمامة عند الذهاب لأي حفل.

- يجب على الحاضرين الالتزام بالزي الرسمي «البدلة الكاملة» للرجال.

- غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه وتم استلام تذكرته.

- لا يمكن دخول الأطفال أقل من 7 سنوات إلى دار الأوبرا.

- لا يجوز تصوير الحفلات من جانب الحضور.

الملابس المناسبة لحضور الأوبرا

وبالنسبة للملابس المناسبة لحضور حفلات دار الأوبرا المصرية فتتمثل في ارتداء الزي الرسمي، بارتداء البدلة كاملة للرجال، وارتداء زي مناسب لحضور حفلة بالنسبة للسيدات.

مواعيد عمل دار الأوبرا المصرية

وحددت دار الأوبرا المصرية مواعيد عمل شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية، يوميا و أيام الجمعة و السبت من الساعة 10 ص إلى الساعة 8 مساء، ما يتيح الفرصة لراغبي حجز التذاكر الخاصة بالحفلات حجزها في أي وقت.

سعر تذكرة دار الأوبرا المصرية

ويتم تحديد سعر تذكرة دار الأوبرا المصرية على حسب سعر الحفلة التي يتم تنظيمها، إذ يتم تغيير سعر تذكرة الحفلة بناء على المطرب الذي تنظيم حفلته في دار الأوبرا المصرية.

حجز حفلات معهد الموسيقى العربية

وعن كيفية حجز حفلات معهد الموسيقى العربية، فيتم حجزها من خلال موقع تذكرتي لحجز التذاكر، ويتم حجز الحفلات في دار الأوبرا المصرية كالتالي:

- يقوم الراغب في حجز تذكرة لحفلة في دار الأوبرا المصرية بالدخول إلى موقع تذكرتي الخاص بحجز تذاكر الحفلات.

- ثم يتم اختيار الأيقونة الخاصة بعروض ترفيهية، والتي تحتوي على الكثير من الأحداث الموسيقية المتنوعة، سواء كانت حفلات فردية أو حفلات تابعة لدار الأوبرا المصرية.

- وبعدها يتم اختيار الأقونة الخاصة بحفلات دار الأوبرا المصرية.

- ثم يتم الضغط على الحفلة التي يرغب المواطن في حجز التذكرة الخاصة بها، واختيار أيقونة شراء التذاكر.

- ثم يقوم الراغب في حجز تذكرة الحفلة بالضغط على أيقونة «أسعار التذاكر»، ليتم عرض جميع التذاكر بأسعارها المختلفة.

- وبعدها يتم الضغط على «حجز التذكرة»، لتظهر أمام الراغب في الحجز الأيقونة الخاصة بإدخال البيانات المطلوبة، والتي تتمثل في «اسم صاحب التذكرة، البريد الإلكتروني الخاص به، رقم الهاتف المحمول».

- ثم يتم الضغط على إرسال ليتم إرسال رسالة نصية إلى الرقم تحتوي على رمز التحقق الذي يتم حجز التذكرة من خلاله، وبعد إدخال يتم الضغط على أرسال، ليتم تحديد التذكرة التي يرغب بها المستخدم ومكان مقعده.