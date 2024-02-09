رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عميد «إعلام القاهرة» سابقا: المجتمع في الأحياء الشعبية مترابط عكس المناطق الراقية

كتب:

أحمد العانوسي
12:58 ص | الجمعة 09 فبراير 2024
عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة

قال حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة: «في الأحياء الشعبية يسأل الناس عن بعضهم، وإذا كان هناك من لديه مشكلة، فإن جاره يقدم المساعدة له، أي أن المشاركة تكون سمة أساسية، وبالتالي تشعر بأنك لست بمفردك وأنك تنتمي إلى جماعة».

الفرق بين الأحياء الشعبية والراقية

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «الشاهد»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، ويقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز: «هذا الشعور يعطي الفرد نوعًا من القوة والثقة بالنفس والاطمئنان الكبير، لأنه ليس وحيدًا ولديه مجموعة كبيرة تحيط به وتحرص على مصالحه جدًا، أما في الأحياء الراقية، فإن الانعزالية تكون سمة أساسية، فالجار قد لا يعرف اسم جاره، وهو مالا يجعلنا مجتمعًا واحدًا».

وواصل: «لكن مجموعة من المجتمعات كل جزء منهم مستقل عن الآخر ولا يهتم بما يحدث بما هو خارج المنطقة التي يعيش فيها أو الحي، وهذا شيء سلبي على وحدة المجتمع ويفتت العلاقات بشكل كبير، وفي نفس الوقت لا يكون شكل جيد للمجتمع بشكل كلي».

اقرأ المزيد:

انطلاق دوري الأحياء الشعبية في البحر الأحمر بمشاركة 68 فريقا (فيديو)

ننشر نتائج دوري الأحياء الشعبية لكرة الخماسي في كفر الشيخ اليوم

نتائج منافسات دوري الأحياء الشعبية والساحات في كفر الشيخ

انطلاق منافسات دوري الأحياء الشعبية والساحات الرياضية في كفر الشيخ

تحويل الأحياء المصرية الشعبية إلى راقية.. رسالة "آية" في إنجلترا
بقلم أحمد العانوسي