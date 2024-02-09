درجات الحرارة اليوم.. الصغرى أقل من 10 مئوية في 14 محافظة

تشهد درجات الحرارة اليوم في مصر، استقرارًا نسبيًا بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى في القاهرة نحو 22 درجة، بينما تنخفض تدريجيًا بحلول المساء لتسجل أقل من 10 درجات مئوية في نحو 14 محافظة، فيما ترتفع ضمن حالة الطقس الأيام المقبلة، لتصل العظمى إلى 29 درجة في جنوب الصعيد.

وفي السطور التالية، تستعرض «الوطن» درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر بالتفصيل، فضلًا عن المحافظات التي تسجل الصغرى بها أقل من 10 درجات مئوية، وموعد انخفاض درجات الحرارة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وتأتي درجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر بالمحافظات التي تشهد استقرارًا وارتفاعًا نسبيًا في درجات الحرارة كالآتي:

- القاهرة.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- العاصمة الإدارية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- 6 أكتوبر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- بنها.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- دمنهور.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- وادي النطرون.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- كفر الشيخ.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- المنصورة.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- الزقازيق.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- شبين الكوم.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- طنطا.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 12.

- دمياط.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- بورسعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

- السويس.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

- رأس سدر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الطور.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- طابا.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

- شرم الشيخ.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- الإسكندرية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- العلمين.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 11.

- مطروح.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

- السلوم.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

- رأس غارب.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- الغردقة.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

- سفاجا.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 14.

- مرسى علم.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- شلاتين.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- حلايب.. تسجل درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

- أبو رماد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- رأس حدربة.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- الفيوم.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

- أسوان.. تسجل درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة الآن

وتصل درجات الحرارة الآن، بحسب الأرصاد الجوية، والصغرى اليوم في مصر إلى أقل من 10 درجات في 14 محافظة مئوية بل إنّها تقترب من الصفر في بعض المناطق، إذ تكون كالآتي:

- الإسماعيلية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9.

- العريش.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 9.

- رفح.. تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 8.

- نخل.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 4.

- كاترين.. تسجل درجة الحرارة العظمى 15 والصغرى 1.

- سيوة.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 7.

- بني سويف.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 9.

- المنيا.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 8.

- أسيوط.. تسجل درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 7.

- سوهاج.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 7.

- قنا.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 9.

- الأقصر.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 9.

- الوادي الجديد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 7.

- أبو سمبل.. تسجل درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 9.

متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بمصر، مرجحةً أن تنخفض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات بدءًا من الأربعاء المقبل الموافق 14 فبراير الجاري لتسجل العظمى في القاهرة نحو 18 درجة.