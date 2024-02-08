كفر الشيخ تنظم برنامج سياحة اليوم الواحد للأماكن والمعالم الأثرية بفوه

نظمت إدارة السياحة بمحافظة كفر الشيخ، برنامج سياحة اليوم الواحد، لزيارة العديد من الأماكن والأنشطة السياحية والترفيهية والتاريخية، والمساجد الأثرية بمدينة فوه، التي تعد من مقومات الجذب السياحي والأثرى المتميز في محافظة كفر الشيخ، في إطار تنفيذ خطة المحافظة للنهوض بقطاع السياحة والآثار، واستغلال المقومات الأثرية والسياحية والتراثية، التي تمتلكها المحافظة، وتشجيع السياحة الداخلية.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة فوه، والدكتورة صفاء العبد، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

برنامج السياحة الدينية والتاريخية

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، القيمة التاريخية والدينية الأثرية، التي تتميز بها المساجد والأماكن الأثرية بمدينة فوه، وتعتبر من أروع الأماكن التي يُمكن أنّ يتضمنها برنامج السياحة الدينية والتاريخية والثقافية بكفر الشيخ.

ووجّه المحافظ، بتقديم كل سُبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الرحلات والفعاليات لرفع الوعي السياحي لدى الشباب والنشء، والتعرف على معالم بلدهم، والارتقاء بها، خاصةً وأنّ محافظة كفر الشيخ تتمتع بمقومات جذب سياحية متنوعة وبها العديد من المزارات التاريخية والسياحية.