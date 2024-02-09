المشرف على تجميل الميادين بالإسكندرية: نحاول تقديم شيء يفيد البلد

كشف الدكتور عمرو عبيد المشرف على مبادرة تجميل الميادين بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل المبادرة، قائلا: «لدينا في كلية الفنون الجميلة مادة اسمها تشكيل فني، وحاولنا من خلال الكلية تقديم مبادرة جديدة بحيث نطور في المواد ونحاول تقديم شيء يفيد البلد والإسكندرية».

إعادة تدوير المخلفات

وأضاف عبيد خلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «هناك مخلفات كثيرة تنتج من مشروعات الطلاب، لذلك فكرنا في استغلالها لعمل أشياء مختلفة وجديدة في ظل توجه العالم نحو الاستدامة وإعادة استخدام المخلفات».

وتابع المشرف على مبادرة تجميل الميادين بمحافظة الإسكندرية: «استخدمنا المخلفات مثلا الكرتون والورق والسلك والألومنيوم بحيث يكون للطالب رؤية مختلفة للعمل الميداني، حيث يفكر الطالب بعيدا عن المألوف مثل كيفية توظيف الحديد والورق، وفي المرحلة الأولى بدأنا في عمل ماكيتات، واخترنا أماكن مناسبة متمازجة مع البيئة، وبدأنا ننفذ المبادرة على قطاعات ونطاقات أكبر».

معرض مفتوح بالإسكندرية

وأوضح أن هذه المبادرة شبابية والخامات المستخدمة متاحة في كل مكان، خاصة أن هناك مخلفات مصانع وشركات يمكن لطلاب الكلية استغلالها وعمل معرض مفتوح في الإسكندرية، مؤكدًا أن كل مشروع من هذه المشروعات له فكر، ويجب أن يقدم الطلاب فلسفة له، فهناك مشروع عن المرأة، وآخر عن الحرية، وغيرهما من الأفكار المتعددة.