أماكن محطات درجات كايرو بايك.. الساعة بـ«5 جنيه»

تبحث العديد من الفئات العمرية عن أماكن محطات درجات كايرو بايك المرحلة الثانية، بعد الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المرحلة الأولى من المشروع، التي تضم 25 محطة تضم داخلها 250 دراجة، وقيمة ركوبها 5 جنيهات للساعة إضافة إلى جنيهين لرسوم الرحلة كاملة.

وترصد السطور التالية أماكن محطات درجات كايرو بايك المرحلة الثانية، والتي تتضمن 20 محطة جديدة، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 45 محطة، وعدد الدراجات إلى 500 دراجة.

أماكن محطات درجات كايرو بايك المرحلة الثانية

- عبدالمنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش.

- ممر الشواربي من قصر النيل وسط البلد.

- مدخل جراج التحرير من الميدان.

- ميدان الجمهورية مقابل شرطة المرافق.

- أمام ميدان عبدالمنعم رياض وسط البلد.

- ميدان محمد فريد أمام محطة المترو مقابل مسجد الطباخ وشرطة المرافق.

- تقاطع شارع الفلكي مع الشيخ ريحان.

- مدخل شارع محمود بسيوني من طلعت حرب.

- ممر القاضي الفاصل بين قصر النيل ومحمد صبري أبو علم.

- ناصية شارع الفلكي من شارع التحرير.

- أمام كنتاكي ميدان التحرير.

- أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس.

- شارع رمسيس أمام نقابة التجاريين.

- يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا.

- أمام مدخل شارع الجمهورية بالأزبكية.

- أمام عمارة رمسيس الأزبكية.

- شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني على رصيف المثلثة.

- ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو.

- محطة مترو الأوبرا عند مدخل نادي ضباط الشرطة.

- شارع قصر النيل أمام فندق شتيجنبرجر ميدان التحرير.

- أمام مسرح السلام ناصية إسماعيل أباظة وقصر العيني.

- مخرج الجهادية مع شارع الفسقية بجوار النقابة العامة للأطباء شارع قصر النيل.

أماكن محطات درجات كايرو بايك في حي السيدة زينب

- بجوار ضريح سعد زغلول السيدة زينب.

- السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ علي يوسف.