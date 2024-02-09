«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تطلق الرصاص ضد كل شيء يتحرك بخان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في رفح الفلسطينية، إن العدوان الإسرائيلي لا يزال يتصاعد بشكل كبير، وتشهد مدينة خان يونس توغلا إسرائيليا لعدد كبير من الآليات العسكرية الإسرائيلية، لا زالت تشهد كثافة في إطلاق النيران وقذائف باتجاه الأحياء والمربعات السكنية.

حصار النازحين في فلسطين

وأضاف جبر، خلال رسالة على الهواء، أن الآليات العسكرية الإسرائيلية تحاصر عددا من مراكز الإيواء التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين، كما تواصل محاصرتها لمستشفيي الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومجمع ناصر الطبي، وتطلق الرصاص بشكل عشوائي لكل ما يتحرك في تلك المناطق.

وأوضح أنه قبل قليل أجبرت هذه الآليات العسكرية المواطنين الفلسطينيين المتواجدين في مراكز الإيواء بالخروج باتجاه مدينة رفح، لكن أثناء خروجهم أطلقت المسيرات الإسرائيلية الرصاص صوب النازحين، مما عرقل خروجهم من تلك المراكز.

تدمير المربعات السكنية في خان يونس

وتابع: «قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجر وتفخخ عددا من المربعات السكنية في خان يونس، مما أثار دمارا واسعا، كما أنه في مدينة غزة ما زالت هناك آليات عسكرية إسرائيلية تتوغل بشكل كبير بالمناطق الجنوبية، حيث تشتبك وتطلق الرصاص باتجاه المواطنين والفصائل التي أكدت أنها تمكنت من إيقاع خسائر فادحة في صفوف الآليات المتوغلة».