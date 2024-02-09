«الأقصر للسينما»: عرض «إفريقيا كل الألوان» في حفل افتتاح المهرجان

كشف سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن تفاصيل افتتاح الدورة الـ13 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المقام مساء اليوم، حيث يبدأ بـ«الذهبيات»، وهي مراكب فرعونية تضم 32 وفدا يحتضنهم نهر النيل، حيث تنقلهم من الفندق إلى معبد الأقصر، الذي يعد واحدا من أقدم المعابد في العالم ومن أهم الآثار في الكون.

إطلاق أغنية «إفريقيا كل الألوان»

وأضاف «فؤاد»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلاميان فادي غالي ومارينا المصري، أن هذا يعد ترويجا كبيرا للسياحة المصرية، والحالية المستقرة للنواحي الثقافية والسياسية والأمنية، وبالتالي المهرجان يلعب دورا كبيرا في التواصل مع شعوب القارة.

وأشار فؤاد إلى أن حفل الافتتاح يتضمن احتفالية بمعبد الأقصر، ويشهد إطلاق أغنية «إفريقيا كل الألوان»، والتي تعبر عن شعار الدورة رقم 13، ثم يتبع تلك التكريمات وتقديم لجان التحكيم.

وأضاف: «كل الضيوف يرتدون ملابسهم التقليدية على أساس التنوع الثقافي والهوية الإفريقية، وهذا الاختلاف لا يعني أي شيء سوى التكامل، كما يشارك في المهرجان أفلام مميزة للغاية من أفضل السنوات التي بها مساحة للاختيار بشكل جيد».