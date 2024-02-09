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ختام فعاليات مبادرة «حصن طفلك بالقرآن» في 79 مسجدا بشمال سيناء

كتب:

حسين إبراهيم
01:58 م | الجمعة 09 فبراير 2024
مساجد شمال سيناء

مساجد شمال سيناء

اختتمت مساجد مديرية أوقاف شمال سيناء، مبادرة «حصن طفلك بالقرآن الكريم» التي أقيمت في 79 مسجدا بجميع مساجد مديرية الأوقاف بالمحافظة، ضمن 1354 مسجدًا شاركت في المبادرة على مستوى المديريات الإقليمية، تحت عنوان «حصّن طفلك بالقرآن الكريم».

وذكرت مديرية أوقاف شمال سيناء، في بيان لها، أن المبادرة استمرت لمدة أسبوعين في عطلة نصف العام، وتم تنفيذها في الفترة من 27 يناير حتى الخميس 8 فبراير 2024، من السبت إلى الخميس يوميا عقب صلاة العصر.

مراجعة الأجزاء الأخيرة من كتاب الله

وأضافت مديرية أوقاف شمال سيناء، أنه قام خلالها إمام المسجد بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم، مع شرح وبيان لمعاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب «البيان على المنتخب» من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وشرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا.

بدوره أكد الشيخ محمد عزام إمام وخطيب مسجد النصر، أحد أكبر مساجد العريش، لـ«الوطن»، أن المسجد مستمر في الدروس الأخلاقية والتوعوية للنشء، وأيضا سيتم مراجعة الأجزاء القرآنية التي تم حفظها والعمل على تفسير الآيات ومذاكرة الأحاديث الشريفة والفقه.

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