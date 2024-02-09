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استثناء 2689 منطقة من خطة تخفيف الأحمال في القليوبية

كتب:

حسن صالح
03:45 م | الجمعة 09 فبراير 2024
قطع الكهرباء - أرشيفية

قطع الكهرباء - أرشيفية

كشف قطاع كهرباء جنوب الدلتا والتابع له قطاع كهرباء القليوبية، أنه بصدد تنفيذ خطة جديدة لتخفيف الأحمال مع انتهاء إجازة نصف العام الدراسي، ومن المنتظر خلال الساعات المقبلة استثناء مناطق المدارس ومحيطها من الخطة في 2689 منطقة تقع داخلها مدارس على مستوى المحافظة. 

وأوضح بيان من محافظة القليوبية، أنّه ستستثنى 2689 مدرسة في مختلف المدن والقرى، ومن المقرر استثناء المنشآت والمنازل المحملة على خطوط كهرباء المدارس بنطاق المحافظة من جداول تخفيف الأحمال، بدءًا من الأحد المقبل، مع استمرار خطة التخفيف الحالية التي تبدأ من 11 صباحًا وحتى 6 مساءً. 

مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية

وشهدت الفترة السابقة، تطبيق مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء في القليوبية، تزامنًا مع انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وبدء إجازة نصف العام الدراسي، إذ شهدت فترة الامتحانات تنفيذ خطة لتخفيف الأحمال لـ3 ساعات فقط. 

مناطق مستثناة من تخفيف الاحمال 

وأوضحت المحافظة، أنّ الأماكن الحيوية، ومنها المستشفيات ومراكز الشرطة والمصالح الحكومية المختلفة، ستستثنى أيضًا من خطة تخفيف الأحوال، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.

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