أصعب 4 أيام في شهر الزعابيب.. احذر التوتر والصداع النصفي

بعد ساعات يتحول استقرار الجو لتغيير شامل؛ وتعود الأمطار والرياح المثيرة للأتربة من جديد حسب بيان هيئة الأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على«فيسبوك»، فتبدأ التغيرات من الأحد وتستمر حتى الأربعاء 14 فبراير وهو الجو الذي يشتهر به شهر أمشير الشهير بـ«شهر الزعابيب» الذي بدأ يوم الخميس الماضي، لكثرة تقلباته الجوية، فما تأثير الرياح على الصحة وما علاقتها بالتوتر والصداع النصفي؟

احذر التوتر والصداع النصفي

بحسب موقع «هيلث لاين» عندما تهب عاصفة أو رياح في الخارج، يمكن للجسم أن يتفاعل كما لو كان يتعرض لهجوم وينتج ما يسمى بردود القتال أو الهروب، مثل ارتفاع معدل ضربات القلب وزيادة المشاعر، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يؤدي نشاط الرياح إلى الإصابة بالصداع النصفي، وذلك بحسب تصريحات الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة لـ«الوطن» يعد أحد مضاعفات تعرض مرضى الحساسية للرياح، الأمر الذي ينتهي بالصداع النصفي.

وبحسب موقع «نيويورك بوست» فإن أحد الأسباب للصداع النصفي هو التأثير على منطقة ما تحت المهاد بالمخ، وهي منطقة الدماغ التي تراقب وظائف الجسم، يمكن أن يؤدي إلى انقباض أو تورم الأوعية الدموية في الرأس مما قد يسبب الألم المصاحب للصداع النصفي، ويصاحبة توتر عصبي.

كما بحث العلماء في جامعة كالجاري في كندا في الروابط بين الذين يعانون من الصداع النصفي الذين يعانون من نوبة الصداع النصفي وظهور رياح، ومن بين 75 مريضا تمت دراستهم، كان 32 منهم أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي أثناء الظروف الجوية بالمقارنة بالأيام التي لا تعاني من الصداع النصفي.

أصعب 4 أيام في شهر الزعابيب

وبحسب الصفحة الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية على «فيسبوك»، تتعرض البلاد بداية من يوم الأحد لـ شبورة مائية ونشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ويوم الاثنين نشاط رياح وسقوط أمطار بنسبة 30%، والثلاثاء نشاط رياح وأمطار، والأربعاء نشاط رياح مثيرة للأتربة وزيادة نسبة سقوط الأمطار بنسبة 50%.