وفد من «المجتمعات العمرانية» يتفقد مشروعات التطوير في عدة مناطق بالعبور

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، عدداً من المشروعات بمدينة العبور، لتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بالمناطق المختلفة بالمدينة.

تخفيض منسوب المياه السطحية بالحي السابع

واستهل مسؤولو الإسكان الجولة بتفقد مشروع تخفيض المنسوب للمياه السطحية بالحي السابع بمنطقة مسجد الشريف، والتشغيل الدائم للمحطة لرفع المياه الأرضية بالمناطق الأكثر تضرراً بالحي السابع إلى محطة الرفع رقم 6 على تصرف 90 لترا في الثانية، ورافع 25 مترا.

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن الهدف من المشروع هو القضاء على ظاهرة وجود تسريب داخل بدرومات بعض العقارات بالمناطق المنخفضة، والأكثر تضرراً بالمدينة، من أجل بنية تحتية أقوى، وحفاظاً على الثروة العقارية والممتلكات العامة والخاصة.

قيادات الإسكان تتفقد تطوير المنطقة الصناعية الأولى

وواصل مسؤولو الإسكان الجولة بتفقد أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الصناعية الأولى والامتداد الشمالي والغربي، والحي التاسع، والمنطقة الصناعية «ب وج»، وأنهى المسؤولون الجولة بالمرور على أحياء المدينة لمتابعة أعمال الزراعة والتجميل والصيانة الدورية للمسطحات الخضراء، وكذلك متابعة منظومة نظافة الأحياء.