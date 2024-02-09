الخطة الدراسية للفصل الدرسي الثاني بالمعاهد الأزهرية وموعد الامتحانات

يستعد الطلاب في الوقت الحالي لبدء الفصل الدراسي الثاني، والعديد من المواطنين يتساءلون عن موعد بدئه، وهو ما أعلن عنه قطاع المعاهد الأزهرية، إذ أوضح منذ أيام الخطة الدراسية للفصل الدرسي الثاني 2024.

موعد بدء الترم الثاني في المعاهد الأزهرية 2024

ووفقا لقطاع المعاهد الأزهرية، فإنه من المقرر أن يبدأ الترم الثاني في المعاهد 2024 غدا السبت، إذ بدأت إجازة نصف العام الدراسي، في يوم السبت الموافق 28 من شهر يناير الماضي، وانتهت أمس الخميس الموافق 8 من الشهر الجاري.

ووفقا للخطة الزمنية التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية، فمن المقرر أن ينتهي الترم الثاني 2024 في شهر أبريل المقبل، وتبدأ امتحانت الفصل الدراسي الثاني خلال هذا الشهر وكذا شهر مايو.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 للمعاهد الأزهرية

وعن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، فتبدأ لطلاب صفوف النقل البعوث الإسلامية يوم السبت 20 أبريل 2024، أما عن طلاب صفوف النقل الثانوي في المعاهد الأزهرية ومعاهد البعوث الإسلامية فتبدأ امتحاناتهم في يوم السبت 28 أبريل 2024، بحسب خريطة العام الدراسي للقطاع.

في حين تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية في المعاهد الأزهرية يوم الأربعاء الموافق 15 مايو.