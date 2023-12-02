رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024.. اعرف التفاصيل

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:47 ص | السبت 02 ديسمبر 2023
طلاب الأزهر الشريف

طلاب الأزهر الشريف

ينشغل العديد من الدراسين في الأزهر الشريف بمعرفة موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024 والتي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية من قبل خلال توضيحه الخطة الدراسية لبداية العام الدراسي.

موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024.

وحول موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، أكد قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول تكون في 8 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير.

بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية

كما أكد قطاع المعاهد الأزهرية خلال حديثه عن موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، بأن إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت 28 يناير 2024، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تكون في شهر يناير 2024، وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية في خطة العام الدراسي.

موعد بداية الترم الثاني في معاهد الأزهر 

وفيما يتعلق بموعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن موعد الفصل الدراسي الثاني  في القاهرة والأقاليم المختلفة سيبدأ يوم السبت 11 فبراير 2024، كما سينتهي الترم الثاني يوم الخميس الأول من يونيو.

اقرأ المزيد:

مرصد الأزهر: الأطفال هم الهدف الأول لقاذفات الاحتلال الإسرائيلي

أستاذ بجامعة الأزهر خلال مؤتمر الأشراف: «آل البيت اختاروا مصر لتكون وطنا لهم»

الأزهر والإفتاء يحددان ساعة استجابة الدعاء يوم الجمعة.. فرصة لتحقيق أحلامك

إقبال كبير على المشاركة في مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بالسويس

«البحوث الإسلامية» يعقد دورة تدريبية لمبعوثي الأزهر إلى دول العالم

مرصد الأزهر: السياسة الغربية تكيل بمكيالين وتتحيز للاحتلال الإسرائيلي

مجلس جامعة الأزهر يهنئ الدكتور هاني عتيبة برئاسة الكلية الملكية

«الأزهر» يدعو العالم لمساندة الشعب الفلسطيني حتى استرداد أرضه وحقوقه

هدوء في اختبارات مسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم بكفر الشيخ
بقلم أحمد الشرقاوي