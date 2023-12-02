موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024.. اعرف التفاصيل

ينشغل العديد من الدراسين في الأزهر الشريف بمعرفة موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024 والتي أعلنها قطاع المعاهد الأزهرية من قبل خلال توضيحه الخطة الدراسية لبداية العام الدراسي.

موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024.

وحول موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، أكد قطاع المعاهد الأزهرية بأن امتحانات الفصل الدراسي الأول تكون في 8 يناير 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 يناير.

بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية

كما أكد قطاع المعاهد الأزهرية خلال حديثه عن موعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، بأن إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ يوم السبت 28 يناير 2024، وتستمر حتى التاسع من فبراير 2024، وذلك بعد انتهاء طلاب المعاهد الأزهرية من امتحانات الفصل الدراسي الأول، والمقرر أن تكون في شهر يناير 2024، وفقا لما أعلنه قطاع المعاهد الأزهرية في خطة العام الدراسي.

موعد بداية الترم الثاني في معاهد الأزهر

وفيما يتعلق بموعد بداية الترم الثاني للمعاهد الأزهرية 2024، أوضح قطاع المعاهد الأزهرية أن موعد الفصل الدراسي الثاني في القاهرة والأقاليم المختلفة سيبدأ يوم السبت 11 فبراير 2024، كما سينتهي الترم الثاني يوم الخميس الأول من يونيو.