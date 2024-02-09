منها الفرامل.. أفعال تعرضك للحبس والغرامة أثناء القيادة

يعمل قانون المرور على تنظيم حركة السير على الطرق، من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين في المقام الأول، وهناك عدد من التصرفات التي حذرها القانون أثناء القيادة، والقيام بها يعرض الفاعل أو السائق إلى عقوبات قانونية صارمة «الحبس والغرامة»، وهو ما تستعرضه «الوطن» بالتقرير التالي.

الفرامل وتجاوز الحد الأقصى للسرعة

قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المادة رقم 75 تضم عددا من التصرفات التي قد تؤدي إلى الحبس، وقال: «إن ارتكاب الأفعال التي وردت في المادة 75 من قانون المرور تعرض المواطن للحبس مدة لا تزيد عن 3 شهور، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد عن 500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

وقال إن من ضمن الأفعال التي يعاقب عليها قانون المرور بالحبس والغرامة، هي أن يتجاوز السائق الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو أن تكون المركبة غير مرخص بها أو كانت رخصتها منتهية أو سحبت، أو لوحتها المعدنية سحبت.

ومن الأعمال التي وردت في المادة سالفة الذكر، هي أن يقوم المواطن بقيادة المركبة دون الحصول على رخصة قيادة أو أن يكون حاملا لرخصة لا تجيز قيادتها أو رخصة منتهية أو صدر قرار بسحبها أو إيقاف سريانها، ولفت إلى أن مركبات النقل السريع لابد أن تكون حاملة للوحات معدنية المنصرفة لها، واستعمال لوحة أخرى، يعرض السائق للعقوبة سالفة الذكر، فضلا عن الفرامل، فقيادة مركبة آلية خالية من الفرامل او أن تكون الفرامل غير قابلة للاستعمال، تعرض السائق للحبس بحسب الحديدي.

بيانات خاطئة وعطلة في الحركة المرورية

وهناك بعض التصرفات الخاصة بالبيانات تؤدي للعقوبة ذاتها، وهي أن يتعمد المواطن إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في قانون المرور، ومن الأفعال الواردة في المادة أيضًا، هي أن يقوم المواطن بتغيير بيانات أو لون اللوحة المعدنية المقررة للنقل السريع.

وهناك تصرف ورد في قانون المرور بشأن الحركة على الطرق يؤدي لعقوبات الحبس والغرامة، وهو أن يقوم المواطن عن عمد بتعطيل حركة المرور في الطرق أو العمل على إعاقتها بأي شكل من الأشكال، وأضاف الحديدي أن الحالة الأخيرة تتعلق بمدارس تعليم القيادة، وهي أن يتم إنشاء أو إدارة المدرسة من دون استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاءها.