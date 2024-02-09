ماذا يحدث عند وضع كرتونة بيض في الفريزر؟.. مفاجأة غير متوقعة

وضعت إحدى السيدات كرتونة بيض في الفريزر، وعند احتياجها للبيض، وجدته مليء بالكسور من كل جانب، على الرغم من عدم وقوع أي أشياء عليه، لتتساءل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن سبب ذلك، وتكتشف خطأ لا يمكن أن يتكرر.

لا يمكن تجميد البيض الموجود بالقشرة، لأنها سوف تنكسر ويصبح البيض عديم الفائدة، لذا هناك طريقة أخرى لحفظ البيض، في درجات الحرارة المنخفضة بشكل كبير، من خلال كسر البيض وفصل الصفار عن البياض وتجميدهما في علب أو برطمانات بحسب موقع «Quora».

طريقة تخزين البيض بشكل آمن

وبحسب موقع «howstuffworks»، يمكن تخزين البيض كما في الفريزر بعدة طرق، سواء بوضعه في علب محكمة الغلق، أو كسره ووضعه في برطمان وحفظه بالفريزر، ويمكن وضع البيض في مكعبات الثلج البلاستيكية، وبهذه الطريقة لا يتعرض للكسر إطلاقًا، ويمكن استخدامه سواء في السلق، أو طهي أنواع مختلفة من الكيكات.

تقول هدى الرحمن ربة منزل عن سبب تكسير البيض، بمجرد دخوله الفريزر، إن الخطأ يكمن في وضعه بالكرتون الخاص به، إذ يجب حفظه في أكياس أو عبوات أو برطمانات: «البيض بيتحفظ عادي بالفريزر، بس نشيله من الكرتونة بتاعته، ونحطه في أكياس من بتاعت اللبن ونحفظه كده».

طرق حفظ البيض في الفريزر

فيما اقترحت إيمان الجندي، ربة منزل حلًا لمشكلة البيض بعد تكسيره، إذ نصحتها بوضع حبات البيض في ورق ألومنيوم «فويل»، ثم وضعه في إناء به ماء، وتركه على النار حتى ينضج، ويمكن في هذه الحالة حفظه بالفريزر، وبهذه الطريقة لا يتعرض للكسر، إلا عند وقوع أشياء ثقيلة عليه: «خدي على قد احتياجك، البيض في الفريزر بيتشال بدون قشر أو مسلوق».

يجب ترك البيض في حرارة المطبخ

عند خروج البيض المجمد من الفريزر، يجب تركه في حرارة المطبخ، من نصف ساعة إلى ساعة، حتى يسهل استخدامه، وخلطه مع المكونات ببساطة.