612 مليار جنيه حصيلة الشهادات الجديدة من «الأهلي» و«مصر»

كشفت مصادر مطلعة في أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، حصيلة الشهادات الجديدة مدة العام الذي تم طرحها بداية شهر يناير الماضي بعائد 27% و23.5%، إذ وصل الإجمالي للبنكين 612 مليار جنيه.

حصيلة شهادات الأهلي المصري ومصر

وجاءت حصيلة البنك الأهلي المصري 395 مليار جنيه، بينما جاءت حصيلة بنك مصر 217 مليار جنيه.

وطرح أكبر بنكين حكوميين الأهلي المصري ومصر، الشهادة البلاتينية في الأولى وطلعت حرب في الثانية، مدة العام بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا.

والحد الأدنى لشراء الشهادات ألف جنيه ومضاعفاتها، ويتيح البنكان إمكانية الاقتراض بضمان الشهادات وأيضًا إصدار أنواع مختلفة من البطاقات الائتمانية.

تفاصيل شهادات الأهلي المصري ومصر

ويمكن استرداد الشهادة قبل نهاية المدة وفقًا للقواعد وشروط كل بنك، بينما تسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

ويكون العائد على الشهادات في الأهلي المصري ومصر، ثابت طوال مدة العام، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي من تاريخ الشراء.

وبالنسبة لطريقة الشراء في البنكين يكون عن طريق الإنترنت البنكي أو فروع البنك أو التطبيق الخاص بالبنك أو ماكينات الصراف الآلي.