«الأهلي المصري»: 395 مليار جنيه حصيلة بيع شهادات الـ27% و23.5% حتى الآن

أعلنت مصادر مطلعة في البنك الأهلي المصري، أن حصيلة الشهادات الجديدة مدة العام بعائد 27% و23.5%، وصلت إلى 395 مليار جنيه، وذلك منذ بداية طرحها في بداية شهر يناير الماضي، وحتى اليوم 8 فبراير 2024.

حصيلة شهادة البنك الأهلي المصري

وطرح البنك الأهلي المصري في بداية شهر يناير الماضي الشهادة البلاتينية مدة العام، بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% سنويًا يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء ألف جنيه ومضاعفاتها.

ويتيح البنك إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة البلاتينية وإصدار بطاقات ائتمان بأنواعها المختلفة بضمانها أيضًا، ويمكن استردادها قبل نهاية المدة بحسب القواعد والشروط للبنك، فيما تسترد في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.

كيفية شراء الشهادة البلاتينية

والعائد على الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي المصري يكون ثابتا طوال فترة الشهادة، ويبدأ احتساب العائد من اليوم التالي لتاريخ إصدارها، ويمكن الشراء من خلال الإنترنت البنكي أو ماكينات الصراف الآلي أو فروع البنك أو التطبيق الخاص بالبنك.