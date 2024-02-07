أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم الأربعاء 7-2-2024

استقرت أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 7-2-2024 في الأسواق، حيث تراوح سعر الطماطم بين 4.5 جنيه حتى 7.5 جنيه للكيلو، وتستعرض «الوطن» أسعار الخضراوات والفاكهة، والتي تختلف حسب المكان والنوع من خلال السطور التالية وفق بوابة سوق العبور.

أسعار الخضراوات اليوم

سجلت أسعار الخضروات اليوم استقرار في السعر وجاء سعر الطماطم ما يتراوح قيمته من 4.5 جنيه حتى 7.5 جنيه، بينما تراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 حتى 14 جنيها، وتراوح سعر البصل بين 10 جنيه حتى 24 جنيها، وبلغ سعر الفاصوليا الخضراء ما يقرب من 21 جنيها إلي 25 جنيها للكيلو الواحد.

كما سجل سعر الفلفل الرومي البلدي ما يتراوح بين 10 حتى 12 جنيها، بينما يتراوح سعر الفلفل الألوان من 20 حتى 30 جنيها، وسعر الملوخية يتراوح بين 10 حتى 15 جنيها للكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم

استقرت أسعار الفاكهة استقرار في الأسعار، وتراوح سعر كيلو البرتقال البلدي بين 5.5 حتى 7.5 جنيه، بينما يتراوح سعر كيلو اليوسفي بين 4.5 حتى 7.5 جنيه، وتراوح سعر الليمون البلدي بين 12 حتى 18 جنيها للكيلو الواحد.

وتراوح سعر الجوافة بين 7 حتى 15 جنيها، كما تراوح سعر كيلو الفراولة اليوم بين 16 حتى 22 جنيها، وتراوح الرمان بين 12 حتى 24 جنيها للكيلو جرام الواحد.