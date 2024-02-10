انتظام الدراسة في أول أيام الترم الثاني بشمال سيناء.. حضور 20 ألف طالب

انتظمت مدارس شمال سيناء نظام الفترتين، في أول أيام الدراسة بالترم الثاني، بعد عودة التلاميذ اليوم، وانتهاء إجازة نصف العام وسط إجراءات منتظمة من مدراء المدارس نظام الفترتين.

20 ألف طالب وطالبة انتظموا باليوم الدراسي الأول

بدوره أكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم في شمال سيناء في بيان له، أنّ مدارس الفترتين انتظمت بها الدراسة، وعددها 133 مدرسة في مختلف الإدارات التعليمية، واستقبلت اليوم، 20 ألفًا و357 طالبًا وطالبة، في «العريش، والشيخ زويد وبئر العبد، ووسط سيناء».

انتظام الدراسة في شمال سيناء

وذكرت مديرية التربية والتعليم، في بيان، أنّ 14 مدرسة بالعريش استقبلت 10 آلاف و239 طالبًا وطالبة، ومدرستان في بئر العبد استقبلتا ألفًا و814 طالبًا وطالبة، و73 مدرسة في الحسنة استقبلت 5 آلاف و428 طالبًا وطالبة، و4 مدارس في رفح استقبلت ألفًا و141 طالبًا وطالبة، و39 مدرسة في نخل استقبلت ألفًا و734 طالبًا وطالبة، بحسب نظام مدارس الفترتين، مشيرة إلى أنّ غدًا، سيشهد انتظام الدراسة بالكامل في الترم الثاني في 624 مدرسة، مع التشديد على عمليات الحضور والانصراف.