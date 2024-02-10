«الحركة الوطنية» بالإسماعيلية يفتتح معرضا لتوزيع الملابس على الأولى بالرعاية

افتتح حزب الحركة الوطنية المصرية، برئاسة اللواء رؤوف السيد علي، معرضا خيريا للملابس الجديدة والمستعملة في محافظة الإسماعيلية، والذي يستهدف توزيع أكثر من خمسة آلاف قطعة ملابس على الأسر الأكثر احتياجا بمراكز وأقسام وقرى المحافظة.

بدء توزيع الملابس على المواطنين غدا

وأكد حربي كامل، عضو الأمانة العامة، وأمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الإسماعيلية، أهمية تلك المعارض لخدمة المواطنين، وترسيخ روح الولاء والانتماء للوطن، وكذلك ترسيخ قيم المشاركة والتعاون والشعور بالمسؤولية تجاه الأسر الأولى بالرعاية، مشددا على أنه سيتم اعتباراً من غد الأحد البدء في توزيع الملابس علي المواطنين بالمجان.

مشاركة منظمات المجتمع المدني

ومن جانبها، أكدت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، أهمية تفعيل دور المشاركة المجتمعية للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، وأشادت أثناء تفقدها المعرض بنشاط امانة الحزب وما تقدمة من فعاليات وأعمال خيرية.

شارك بالحضور أكرم الشافعي منسق عام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفد مرافق له من التحالف، والنائبة آمال رزق لله عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، وعدد من الإعلاميين والصحفيين، وكذلك عدد كبير من الشخصيات العامة وقيادات وأعضاء الحزب بالمحافظة.