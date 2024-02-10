تفاصيل مقابلة بوتين مع الصحفي الأمريكي «تاكر».. حققت أرقاما قياسية

حققت مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الصحفي والإعلامي الأمريكي تاكر كارليسون، مشاهدات قياسية بعد ساعات فقط من عرضها على مختلف المنصات، وحققت 150 مليون مشاهدة خلال 23 ساعة فقط من عرضها عبر منصة «إكس»، وفي الساعات التسع الأولى تجاوز عدد مشاهداتها 75 مليون مشاهدة.

خلال مقابلة «بوتين» مع تاكر كارليسون، أطلق الرئيس الروسي عن تصريحات مهمة، وتحدث عن سبب اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وعن دعم الولايات المتحدة الأمريكية لأوكرانيا وحلف الناتو.

في مقابلة «بوتين».. الرئيس الروسي: الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا

وقال «بوتين» إن الغرب بدأ يدرك استحالة هزيمة روسيا، مشيرًا إلى نيته التفاوض مع أوكرانيا: «سنتوصل إلى حل مع أوكرانيا عاجلًا أم أجلًا، ونريد حل الأزمة من خلال المفاوضات»، مشيرًا إلى أن أوكرانيا اليوم هي دولة تابعة للولايات المتحدة.

ووصف فلاديمير بوتين أوكرانيا بالكيان المصطنع، وتحدث عن تاريخها قائلًا: «عند تشكيل الاتحاد السوفيتي عام 1922، بدأ البلاشفة في تشكيل الاتحاد السوفييتي وأنشأوا أوكرانيا السوفيتية، التي لم تكن موجودة على الإطلاق، ثم قام فلاديمير لينين، وهو مؤسس دولة الاتحاد السوفيتي، لأسباب غير معروفة، بمنح أوكرانيا السوفيتية الناشئة الأراضي والناس الذين يعيشون في هذه الأراضي، حتى لو لم يطلق عليهم أوكرانيا من قبل، لسبب ما، أثناء تشكيلها، تم دمج كل هذا في جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفيتية، بما في ذلك منطقة البحر الأسود بأكملها».

وأشار إلى أنه اقترح انضمام بلاده إلى حلف الناتو منذ سنوات طويلة، بعد هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة، لكن «الناتو» رفض ذلك، معللًا بذلك أن روسيا دولة كبيرة قوية.

رسالة الرئيس الروسي إلى الولايات المتحدة الأمريكية

وخلال اللقاء، وجه «بوتين» رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية قائلًا: «لديكم مشاكل على الحدود، وقضايا تتعلق بالهجرة، وقضايا تتعلق بالدين الوطني، والذي يصل إلى أكثر من 33 تريليون دولار.. ليس لديك ما تفعله أفضل من القتال في أوكرانيا؟ ألن يكون من الأفضل التفاوض؟».

وأضاف: «من الصعب جدًا هزيمة الولايات المتحدة في الحرب الدعائية، لأنها تسيطر على جميع وسائل الإعلام العالمية والعديد من وسائل الإعلام الأوروبية».

وتحدث الرئيس الروسي أيضًا عن الحرب المقتربة مع حلف الناتو ومزاعم بعض دول الاتحاد الأوروبي بالاستعداد للحرب وتهيئة شعوبهم نفسيًا لذلك، قائلًا: «إنهم يخيفون شعوبهم بتهديد روسي وهمي، هذا مجرد فبركة».

إيلون ماسك في مقابلة «بوتين»

وجاء أيضًا في مقابلة بوتين مع «تاكر» اسم الملياردير العالمي إيلون ماسك، المدير التنفيذي لمنصة «إكس» وشركة «سبيس إكس»، قائلًا إنه ليس لديه ما يمكن إيقافه به، مشيدًا بذكاء «ماسك»، مضيفًا: «تواجه البشرية حاليًا العديد من التهديدات، بفضل الأبحاث الجينية، أصبح من الممكن الآن خلق إنسان خارق، إنسان متخصص، رياضي وعالم ورجل عسكري مُعدل وراثيًا».

واستكمل «بوتين» حديثه عن «ماسك» قائلًا: «أعتقد أنه لا يوجد ما يمكن أن يوقف إيلون ماسك، ومع ذلك، عليك أن تجد أرضية مشتركة معه، وأن تبحث عن طرق لإقناعه، أعتقد أنه شخص ذكي، أعتقد حقًا أنه كذلك، لذلك عليك التوصل إلى اتفاق معه لأن هذه العملية تحتاج إلى إضفاء الطابع الرسمي عليها وإخضاعها لقواعد معينة».