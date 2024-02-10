ارتفاع نسبة الحضور بالمدارس في أول يوم بالترم الثاني.. وتوجيه مهم من «التعليم»

انتظمت الدراسة في أول أيام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اليوم السبت في 12 محافظة، والتي لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات «الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، شمال سيناء، كفر الشيخ، البحيرة، الإسماعيلية»، وتنتظم الدراسة غدًا في جميع المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة بمحافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح».

تخصيص الحصة الأولى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة

وخصصت جميع المدارس بالمحافظات التي بدأت الدراسة اليوم السبت 10 فبراير، طابور الصباح والحصة الأولى للحديث عن تضحيات رجال الشرطة البواسل في حماية أمن الوطن واستقراره، وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، ارتفاع نسبة الحضور لطلاب المدارس بجميع المدارس الحكومية والخاصة في المحافظات التي بدأت الدراسة، مشدده على تسجيل الغياب من أول يوم دراسة وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي وفقا للقرار الوزاري الصادر من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم.

تسليم الكتب الدراسية للطلاب من أول يوم دراسة

وشددت وزارة التعليم، على تسليم الكتب الدراسية للطلاب من أول يوم دراسة لانتظام العملية التعليمية في المدارس، والالتزام بمناهج شهر فبراير وفقا لخطة توزيع المناهج الدراسية والتي أعدها الإدارة العامة لتطوير المناهج وذلك لجميع المراحل التعليمية والصفوف الدراسية الثلاثة «ابتدائي وإعدادي وثانوي».

ووجهت وزارة التعليم، بتفعيل مجموعات الدعم المدرسي للطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وإعداد الجداول واعلانها للطلاب، وتفعيل الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها لجذب وتشجيع الطلاب على البقاء في المدرسة.