رئيس جامعة بنها يزور المرضى الفلسطينيين في المستشفى الجامعي (صور)

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، مساء اليوم، عددًا من المرضى من أبناء الشعب الفلسطينى الشقيق، الذين تم استقبالهم بمستشفيات بنها الجامعية لاستكمال علاجهم.

أوجه الرعاية الطبية والعلاجية

واطمأن رئيس جامعة، خلال جولته يرافقه الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية على تقديم أوجه الرعاية الطبية والعلاجية للمرضى من الأشقاء الفلسطينيين داخل المستشفي الجامعي.

دعم الأشقاء الفلسطينيين

وأكد «الجيزاوي»، أن الجامعة حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين وتقديم كل أوجه الدعم المختلفة لهم، في إطار توجيهات القيادة السياسية ووزارة التعليم العالي، على رفع درجة الاستعداد وجاهزية المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال وتقديم الرعاية الصحية العاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني.

ووافق مجلس جامعة بنها، مؤخرا، على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للطلاب الفلسطينيين الوافدين الدارسين بالمجان، من خلال الإدارة الطبية بالجامعة والكليات.

كما وافق المجلس أيضا على توفير الإقامة المجانية بالمدن الجامعية للراغبين من الطلاب الفلسطينيين، إضافة إلى تسهيل كل الإجراءات والإجراءات الخاصة بهم.