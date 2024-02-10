«المصل واللقاح»: تطعيمات الطلاب ضرورية مع عودتهم للمدارس

قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، إنّه مع عودة الدراسة وتواجد الأطفال في المدارس والشباب والمعاقين في الجامعات والتجمعات الكبيرة وبرودة الجو نلجأ إلى غلق الشبابيك ونصبح في ظروف غير جيدة التهوية، وهو ما يساعد على انتشار مجموعة من الأمراض في مقدمتها الفيروسات التي يزيد انتشارها في الشتاء مثل الإنفلونزا ونزلات البرد.

مَن لم يحصل على لقاح الإنفلونزا من الأفضل له الحصول عليه

وأضاف مدير عام التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة «الأولى والفضائية المصرية»، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «مَن لم يحصل على لقاح الإنفلونزا من الأفضل له الحصول عليه حتى لو تأخر حتى الآن، حتى يستفيد الحاصل على التطعيم من الوقاية حتى نهاية الموسم».

ننصح بتحديث وتحفيز جهاز المناعة بالنسبة إلى جرعات لقاح كورونا

وتابع مدير عام التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، «ننصح بتحديث وتحفيز جهاز المناعة بالنسبة إلى جرعات لقاح كورونا بداية من 12 سنة، ويجب أن نحرص على تحديث سجلنا التطعيمي وأن يكون مواكبا للجرعات الواجب الحصول عليها، مثل جرعات الجديري وجرعات الكبدي أ من أجل حماية أطفالنا وشبابنا من هذه الأمراض».

لا توجد توصية بالحصول على لقاح الإنفلونزا أكثر من مرة

وأوضح مدير عام التطعيمات بالهيئة العامة للمصل واللقاح، أنه لا توجد توصية بالحصول على لقاح الإنفلونزا أكثر من مرة، حيث يكفي الحصول عليه مرة واحدة، وللحصول على أقصى استفادة يجب تناوله في الوقت السليم وهو بداية الشتاء، حتى نستفيد الموسم كله.